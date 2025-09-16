شكرا لقرائتكم خبر فعالية طبية بجامعة الملك خالد تحت شعار «الشيخوخة الصحية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بالمدينة الطبية في جامعة الملك خالد، فعالية توعوية وطبية بالتزامن مع برامج اليوم العالمي للعلاج الطبيعي 2025، الذي يقام هذا العام تحت شعار «الشيخوخة الصحية».

وتضمنت الفعالية أركانا تعريفية بدور العلاج الطبيعي في تحسين جودة الحياة والوقاية من المضاعفات المرتبطة بتقدم العمر، إلى جانب إبراز تكامل هذا التخصص مع بقية الخدمات الطبية، وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الضعف والسقوط لدى كبار السن.

وشملت الفعالية تقديم فحوصات مجانية لعدد من الحالات العضلية والحركية، إضافة إلى برامج علاجية وإرشادات متخصصة، وورش عمل هدفت إلى رفع مستوى المعرفة بدور العلاج الطبيعي في تعزيز الصحة العامة، والحد من المشكلات الناجمة عن نقص الحركة أو التقدم في العمر.

ويحتفل باليوم العالمي للعلاج الطبيعي سنويا في سبتمبر، إذ تؤكد المنظمة العالمية للعلاج الطبيعي أن ممارسة النشاط البدني المنتظم، وتمارين القوة والتوازن والمرونة، تسهم في تقليل مخاطر الأمراض المزمنة وتحسين الصحة البدنية والنفسية للمسنين.

وأوضحت جامعة الملك خالد أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن رسالتها المجتمعية، وحرصها على الإسهام في نشر الوعي الصحي، وتفعيل المبادرات العالمية بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة في المملكة.