تحالف سعودي بريطاني لتعزيز الأمن البحري في اليمن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استضافت الرياض اليوم مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى برعاية المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بمشاركة أكثر من 35 دولة، حيث أُطلقت الشراكة الدولية للأمن البحري في اليمن لتعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية.

المؤتمر الدولي يؤكد أهمية تعزيز الأمن البحري في اليمن

وشهد المؤتمر تعهدات بملايين الدولارات في المرحلة الأولى من التمويل الدولي، المخصص لإعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمني، التي تشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي ضمن إستراتيجية شاملة تمتد عشر سنوات.

تركز الشراكة على مواجهة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر في الممرات البحرية اليمنية الحيوية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمي طرق التجارة الدولية.

تأكيدات السفراء السعودي والبريطاني على أهمية الدعم لليمن

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، أن المؤتمر جاء تأكيدًا للأهمية الإستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من هذه الأهمية، تؤكد المملكة حرصها الثابت على أمن وسلامة هذه المنطقة الحيوية، وضمان حرية الملاحة فيها، بوصفها شريانًا رئيسًا للتجارة العالمية ومحورًا أساسيًا يربط شعوب العالم ويعزز مصالحها المشتركة.

وقال: “انطلاقًا من أواصر الأخوة التاريخية والعلاقات الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية الشقيقة، تسعى الرياض بدأب لدعم الحكومة اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، بما في ذلك بناء قدراتها وتعزيز كفاءتها، وبما يعزز استقرارها وازدهارها، ويحقق تطلعات شعبها الكريم”.

وأضاف في هذا السياق:” حرصت المملكة على دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة في مختلف القطاعات الحيوية طوال العقود الماضية من خلال تقديم دعم شمولي موحد من كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة، شمل دعم موازنة الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وتنفيذ (265) مشروعًا ومبادرة تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في ثمان قطاعات حيوية بمختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى دعم بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، بما في ذلك دعم خفر السواحل اليمني بمبادرات وبرامج مختلفة بلغ إجماليها (55,641,252) دولارًا أمريكيًا، تأكيدًا لعمق الروابط الأخوية ورسوخ الشراكة بين البلدين”.

وبيّن السفير آل جابر، أنه إيمانًا من المملكة بدور قوات خفر السواحل اليمنية المحوري في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتهديدات البحرية، وبأهمية تعزيز الشراكة معها بما يدعم الإسهام في تعزيز قدراتها على تأمين طرق التجارة البحرية، وبما يدعم أهداف هذا المؤتمر، تعلن المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ (4,000,000) دولار أمريكي دعمًا إضافيًا لقوات خفر السواحل اليمنية.

من جانبها قالت سفير بريطانيا لدى اليمن عبده شريف: “نحن في المملكة المتحدة ملتزمون بدعم خفر السواحل اليمني والحكومة اليمنية، تعكس تعهدات اليوم حجم الدعم الدولي لليمن، ونحن ممتنون للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر”.

تأسيس أمانة عامة لتعزيز دور خفر السواحل اليمنية

تنشأ الشراكة أمانة عامة مخصصة تُدار من خلال مرفق المساعدة الفنية لليمن (TAFFY) لتنسيق الدعم الدولي وضمان وصول الموارد إلى وجهاتها المقصودة، بما يعكس التزام المملكة المتحدة بتعزيز شراكات الأمن العالمية.

دعم السعودية يعزز قدرات خفر السواحل اليمنية

يُعرف خفر السواحل اليمني بمستواه المهني وقيادته القوية، حيث سيسهم الدعم في تعزيز قدرته على ضبط الحدود البحرية، وتحسين الأمن والفرص الاقتصادية للمجتمعات الساحلية اليمنية، وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم.