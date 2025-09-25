شكرا لقرائتكم خبر المتحف الوطني يواكب مسيرة الثقافة عبر فعاليات ومعارض متجددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل المتحف الوطني السعودي في الرياض تعزيز حضوره كونه أحد أبرز المعالم الثقافية في المملكة، من خلال تنظيمه سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تحتفي بالهوية الوطنية وتستعرض مكونات الإرث التاريخي والحضاري، ويأتي ذلك ضمن دوره المحوري في إثراء المشهد الثقافي وإيجاد منصات للتفاعل المجتمعي والإبداع الفني.

وبمناسبة اليوم الوطني، يقدم المتحف باقة متنوعة من الفعاليات المستمرة حتى الـ27 من سبتمبر، تشمل عروضا موسيقية، وفنونا فولكلورية، وأركانا للضيافة والتصوير، إضافة إلى أنشطة تفاعلية موجهة للزوار بمختلف أعمارهم، بما يحول أروقة المتحف إلى مساحة نابضة بالحياة تجمع بين المعرفة والاحتفاء بالتراث.

ولا يقتصر حضور المتحف على المناسبات الوطنية، إذ يسهم على مدار العام في فعاليات ثقافية عالمية مثل اليوم العالمي للمتاحف، واليوم العالمي للغة العربية، ويوم التأسيس، والأعياد، بما يعكس التزامه المستمر بتقديم محتوى ثقافي يعزز الهوية ويواكب الحراك الحضاري الذي تشهده المملكة.

وفي هذا الإطار افتتح مؤخرا معرض «روايات مسكوكة: إرث سعودي في العملات» الذي تحتضنه قاعات المتحف بالشراكة مع هيئة المتاحف، مستعرضا رحلة تمتد لأكثر من 1300 عام من تاريخ العملات وتطورها من العصور السابقة للإسلام وصولا إلى الريال السعودي الحديث. ويقدم المعرض عبر 7 أقسام رئيسية تنقل الزائر في مسارات معرفية متنوعة، بدءا من رمزية النقود في طرق التجارة القديمة، مرورا بمسار العملات الإسلامية ووحدتها الحضارية، وصولا إلى «كنوز المملكة» التي تروي مراحل التوحيد وبناء الدولة الحديثة.

ويكتسب المعرض قيمته من كونه تجربة معرفية وبصرية متكاملة، إذ يجمع بين مقتنيات نادرة من عملات ومسكوكات تاريخية، وأعمال فنية معاصرة مستلهمة من رمزية النقد ودلالاته، إلى جانب برنامج ثقافي مصاحب يشمل ندوات وورش عمل وأنشطة للأطفال وبهذا يعكس المتحف نهجا معاصرا في تقديم التراث بوصفه مصدرا للمعرفة والإبداع، وفي الوقت نفسه سجل موثق للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المجتمعات الإسلامية والمملكة العربية السعودية عبر العصور.

وبتنظيم هذه الفعاليات والمعارض، يعزز المتحف الوطني السعودي رسالته في صون التراث الوطني وإبرازه في سياق معاصر، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع معرفي منفتح على العالم، ومتجذر في هويته الأصيلة.