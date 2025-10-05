دراسة تكشف سببًا غريبًا وراء إصابة النساء ب "النوبات القلبية"

موقع الخليج 365: كشفت دراسة جديدة نُشرت في موقع "ديلي ميل" البريطانية أن العواصف الشمسية التي تضرب الأرض قد تكون سببًا خفيًا في ارتفاع حالات الإصابة بالنوبات القلبية، خاصة بين النساء.

النوبات القلبية

وأوضح باحثون من المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل (INPE) أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية بنحو ثلاثة أضعاف في الأيام التي تشهد اضطرابات جيومغناطيسية قوية، مقارنة بالرجال الذين تسجل لديهم نسب إصابة أعلى بشكل عام، لكن تأثير العواصف عليهم أقل حدة.

المجال المغناطيسي

وترجع هذه الظاهرة – بحسب العلماء – إلى أن العواصف الشمسية تُحدث تغييرات في المجال المغناطيسي للأرض، ما يؤدي إلى اضطراب الإشارات منخفضة التردد التي تؤثر على موجات الدماغ، وتخلّ بتوازن هرمونات مهمة مثل الميلاتونين والسيروتونين، المرتبطين بتنظيم ضغط الدم ووظائف القلب.

أعمار

وأشارت الدراسة إلى أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 31 و60 عامًا هن الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات، ما يجعلهن أكثر عرضة لمشاكل قلبية خلال فترات النشاط الشمسي المرتفع.

نشاط الشمس

ويحذر الخبراء من أن ازدياد النشاط الشمسي لا يهدد فقط صحة الإنسان، بل قد يتسبب أيضًا في انقطاعات كهربائية واسعة وتعطيل اتصالات الأقمار الصناعية. وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد حذرت مؤخرًا من تكثف غير متوقع في نشاط الشمس قد يؤدي إلى عواصف شمسية أشد خلال الفترة المقبلة.