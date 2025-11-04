تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه الإنساني للأسر المتضررة في مواصي رفح جنوب غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مبادراته الإغاثية في جنوب قطاع غزة، حيث قامت فرقه الميدانية بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث – الشريك المنفذ في غزة – بتوزيع مئات السلال الغذائية على العائلات النازحة والمتضررة في منطقة مواصي رفح، ضمن الحملة الشعبية السعودية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويعكس هذا الجهد الإنساني المستمر التزام المملكة بتقديم العون ومساندة المحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وتضم السلال الغذائية عناصر غذائية أساسية تلائم الاحتياجات اليومية للأسر، حيث جرى تجهيزها وفرزها بدقة لضمان وصولها كاملة وبجودة عالية إلى المستفيدين في أكثر المناطق تضررًا، مما أسهم في توفير الدعم الغذائي العاجل وتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية.

وأعربت العديد من الأسر المستفيدة عن امتنانها وشكرها للمملكة العربية السعودية على هذه المساعدات السخية، مشيدين بالدور الإنساني الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم الدعم المباشر للمواطنين الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وتأتي هذه الجهود استمرارًا لدور المملكة الريادي في العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي، وضمن التزام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم العون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تزداد حدة مع استمرار الأزمة.