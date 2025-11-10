شكرا لقرائتكم خبر 71 رائد أعمال خليجيا يشاركون في «بيبان 2025 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تحت شعار «وجهة عالمية للفرص»، حضورا خليجيا واسعا تمثل في مشاركة 71 رائد أعمال وشركة ناشئة من دول مجلس التعاون الخليجي ؛ مما يعكس مكانة الملتقى منصة ريادية رائدة تربط رواد الأعمال بالمستثمرين والجهات الممكنة تحت سقف واحد.

وتقدمت سلطنة عمان قائمة الدول الخليجية المشاركة بـ32 شركة ناشئة، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ18 شركة، ودولة قطر بـ11 شركة، ومملكة البحرين بـ8 شركات، وشاركت دولة الكويت بشركتين ناشئتين.

ويعكس هذا التنوع الإقليمي الإقبال الكبير الذي يحظى به الملتقى، وقدرته على استقطاب أبرز المواهب الريادية في المنطقة، بما يعزز التعاون الخليجي في تطوير منظومات ريادة الأعمال والابتكار.

ويسهم بيبان 2025 في تمكين رواد الأعمال عبر إتاحة فرص التواصل المباشر مع المستثمرين، وتقديم العروض الريادية، وتنظيم اللقاءات الثنائية التي تساعد على تحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة، وتطوير الشركات الناشئة نحو مراحل نمو وتوسع جديدة من خلال شراكات نوعية، وتمويلات مبتكرة، وخدمات استشارية متخصصة.

ويضم الملتقى 7 أبواب رئيسة تمثل رحلة متكاملة لدعم منظومة ريادة الأعمال، فباب الشركات الناشئة يتيح مساحة لعرض المشاريع وربطها بالمستثمرين وتعزيز جاهزيتها للدخول إلى الأسواق، بينما يعنى باب التمويل والاستثمار بمواءمة الحلول المالية وربط رواد الأعمال بصناديق رأس المال الجريء والممولين.

ويركز باب الامتياز التجاري على دعم التوسع عبر نماذج الفرانشايز وصياغة الاتفاقات التجارية، فيما يقدم باب التجارة الالكترونية مسارا عمليا لإطلاق المتاجر الرقمية عبر حلول البنية التقنية والمدفوعات وسلاسل الإمداد.

أما باب الشركات المتسارعة النمو، فيفتح آفاقا جديدة للجاهزية التشغيلية والاستثمارية، ويعنى باب التمكين بتوفير الإرشاد المهني وبرامج بناء القدرات وربط الرواد بالجهات الحكومية والأنظمة الداعمة.

ويؤكد ملتقى بيبان 2025 من خلال هذا الحضور الخليجي والإقبال الواسع مكانته منصة ريادية عالمية تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.