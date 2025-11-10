شكرا لقرائتكم خبر «بيبان 2025 » يناقش أهمية دراسة الجدوى في نجاح المشروع وتقليل المخاطر الاستثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت الجلسة الاستشارية التي نظمها مركز دعم المنشآت على هامش فعاليات ملتقى «بيبان 2025»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أهمية دراسة الجدوى لنجاح المشاريع الريادية.

وأكدت المستشارة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عضو هيئة التدريس بكلية الجبيل الصناعية وفاء العتيبي، أن دراسة الجدوى تمثّل الركيزة الأساسية لنجاح المشاريع الريادية وتقليل المخاطر الاستثمارية، مشيرة إلى أن إهمال دراسة احتياجات العملاء والتركيز على الجوانب التمويلية فقط يعد من أكثر الأخطاء التي يقع فيها رواد الأعمال.

وأوضحت العتيبي أن نجاح أي مشروع يبدأ من تحديد المشكلة الحقيقية في السوق وتقديم منتج أو خدمة تلبي حاجة فعلية أو تقدم حلا مبتكرا، مبينة أن دراسة الجدوى تتيح للمستثمرين بناء قراراتهم على أسس علمية تشمل تحليل السوق والمنافسين وتحديد نقاط القوة، مرورا بتقدير التكاليف التشغيلية والفنية، وصولا إلى تحديد حجم التمويل المطلوب وفق دراسة مالية دقيقة.

وبينت أن دراسة الجدوى تعتمد على 3 محاور رئيسة: التسويقي لتحديد الفئة المستهدفة والمنافسين، والتشغيلي لتحديد متطلبات التشغيل والموارد، والمالي لتحليل التكاليف والإيرادات والتدفقات النقدية، مشددة على أن توازن هذه الجوانب يسهم في بناء مشاريع مستدامة وواقعية.

وبينت أن ملتقى «بيبان» يسهم في رفع الوعي بأهمية دراسة الجدوى من خلال الجلسات الاستشارية وورش العمل المتخصصة، إلى جانب مبادرات «منشآت» مثل أكاديمية منشآت وبرامج التمكين والتدريب، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات اللازمة لنجاح مشاريعهم ونموها.