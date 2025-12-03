تابع الان خبر اختتام مناورات ميدوزا 14 في مصر بمشاركة البحرية السعودية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - اختُتمت في مصر مناورات التمرين البحري ميدوزا 14، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية، إلى جانب قوات من الدولة المستضيفة، والجمهورية الهيلينية، وجمهورية قبرص، وجمهورية فرنسا.

وشهد اليوم الختامي للتمرين تنفيذ فرضيات عملياتية متقدمة، شملت حماية البنى التحتية البحرية، وعمليات مكافحة الغواصات، وتدريبات الحرب غير المتماثلة، إضافة إلى تنفيذ هجمات باستخدام الزوارق السريعة، وعمليات الإنزال البحري، والإنزال بالمروحيات العمودية.

كما نفّذت القوات المشاركة تدريبات متنوعة في بيئة عملياتية، شملت البحث والإنقاذ، والحرب الجوية المضادة، والعمليات البرمائية، والحرب الإلكترونية، كما تضمنت مراحل التمرين الغوص القتالي والرماية التكتيكية.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن سعد الأحمري أن القوات البحرية السعودية والقوات المشاركة أظهرت مستوى عالياً من الاحترافية والجاهزية القتالية، عبر إتقان ما نُفذ ضمن مراحل التمرين من عمليات وتكتيكات، شملت توحيد المفاهيم، وتبادل الخبرات، وصقل وتطوير مهارات المشاركين، بما يعزز العمل العسكري المشترك.