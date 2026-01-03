الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 3 يناير 2026 06:03 مساءً - عدد واسماء قبائل الشيعة في اليمن والتوزيع المذهبي من أكثر المواضيع التي تثير فضول العديد، وهذا لأن اليمن بها الكثير من القبائل الإسلامية، باستثناء وجود قبيلة صغيرة من اليهود، حيث يرتكز اليهود في مدينة صنعاء ومدينة صعدة، ولكن الشعب اليمني يعتنق مذاهب مختلفة من الديانة الإسلامية، وهذا ما جعلنا نعرض لكم من خلال جريدة لحظات نيوز بعض المعلومات عن قبائل الشيعة في اليمن والتوزيع المذهبي لهم.

عدد واسماء قبائل الشيعة في اليمن

هناك عدة قبائل في اليمن تعتنق المذهب الشيعي، نعرض لكم الآن تلك القبائل في النقاط التالية والتوزيع المذهبي لهم:

1- الشيعة الزيدية

تتمثل تلك القبيلة ما يقرب إلى 28% من إجمالي عدد سكان اليمن، ويعرف عنهم نشاطهم في المراكز الإسلامية ونشرهم للكثير من الكتب والأبحاث.

2- الشيعة الإسماعيلية

تبلغ نسبة الشيعة الإسماعيلية 5% من عدد سكان اليمن، ويتواجدون في أماكن محدودة، مثل منطقة عراس وحراز والعاصمة صنعاء، وتعتبر نشاطاتهم غير واضحة حيث يقوموا بزيارة الأضرحة والأماكن المقدسة.

3- الشيعة الإمامية الاثنا عشرية

تقدر نسبة الأشخاص في هذه القبيلة بـ 2% من إجمالي عدد السكان، وعلى الرغم من ان هذا المذهب جديد نسبيًا، ينضم له الكثير من الأشخاص بشكل سنوي.

لماذا يكثر معتنقي الشيعة في رمضان في اليمن؟

توجد زيادة كبيرة في نسبة معتنقي المذهب الشيعي في اليمن، وخصوصًا في شهر رمضان، وتحاول كل مجالس العزاء والتوعية والإرشاد متابعة هذا الأمر في الشهر المبارك، ويرجع هذا إلى الآتي:

أحد أكثر الأسباب التي تكثر من معتنقي السنة الشيعية هي الفكر الوراثي الخالي من التوجيهات الفتوائية المعاصرة.

توجد مرجعية مؤسسة في ذهن كل شخص يصعب تغييرها، وهذا الأمر له تأثير كبير في كثرة عدد الأشخاص في الشيعة.

أكبر قبائل اليمن بالترتيب

بعد أن طرحنا عدد وأسماء قبائل الشيعة في اليمن، نتحدث الآن عن أكبر قبائل اليمن بالترتيب، حيث نظام القبائل في اليمن ثار فضول الكثيرين، من أجل معرفة تفاصيل أكثر حول كل قبيلة، وإليك الآن أكبر قبائل اليمن.

1- قبيلة بكيل

تعتبر قبيلة بكيل من أكثر القبائل القديمة والكبيرة في اليمن، حيث تتمثل نسبة قبيلة بكيل ثلثي نسبة السكان وتوجد في عدة محافظات، مثل صنعاء، وعمران، وصعدة، والجوف، ومأرب، وذمار، وجزء كبير من إب، وحجة والمحويت

2- قبيلة حاشد

تعتبر قبيلة حاشد من أكثر القبائل التي لها نفوذ سياسي في اليمن، وظهر نفوذها بعد سقوط حكم الإمامة وظهور حكم الجمهورية، ولها أدوار كثيرة في التاريخ الحديث الخاص باليمن.

3- قبيلة مذحج

أما قبيلة مذحج هي إحدى قبائل العرب اليمنية القحطانية من أقدم وأعرق القبائل وهي قبائل لها الكثير من الإنجازات في ساحات المعارك وتعتب هي القبيلة الحربية الاولى وقد اجتمعت عليها كل قبائل عدنان وما استطاعت أن تسيطر عليها.

اليمن من أكثر الدول العربية التي يكثر بها المذاهب المختلفة من الدين الإسلامي، وفي الفترة الأخيرة أصبح هناك عدد كبير ينضم للمذهب الشيعي، هذا ما جعل العديد يسأل عن عدد واسماء قبائل الشيعة في اليمن والتوزيع المذهبي وهذا ما تم طرحه لكم في المقال التالي.