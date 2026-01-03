- 1/2
طريقة استعادة فرصة التقديم على الضمان الاجتماعي إذا تم سحب طلبك… تعرف على الخطوات والشروط
الضمان الاجتماعي تعرض عدد كبير من السعوديين بسحب طلبهم الذي قاموا بتقديمه للحصول على الضمان المطور، ولذلك يتساءل الجميع حول أسباب ذلك وعن طريقهم تجعلهم قادرين على إعادة تسجيل طلب في الإنضمام إلى الضمان من جديد، وهذا ما سنتعرف عليه حيثُ أن الضمان تحت رعاية من وزارة الموارد البشرية ليتم دعم وتنمية المواطنين اجتماعياً، وهذا يتم من خلال توفير دعم بأنواع مختلفة أهمها المادي ليشمل معظم المواطنين وتحسين حالاتهم وتوفير القدرة المالية يتعايشوا في ظل هذه الظروف بامكانيات متوسطة، ولعل هذا ساهم كثيراً في تقليل عدد محدودي الدخل في المملكة، وهذا ما شجع الكثير على التقديم والحصول على الأهلية من جديد.
خطوات إعادة توجيه طلب الأهلية بعد سحب الطلب
تم توفير أكثر الطرق سهولة واختصاراً للوقت حتى يتم الحصول على النتيجة بسهولة، وكان هذا بتنفيذ من وزارة الموارد، وهي طريقة مباشرة يتم تنفيذها إلكترونياً وتعد أحد أهم وأفضل الطرق التي تم إجرائها للاستعلام.
ويتم الوصول إلى النتيجة عبر اتباع تعليمات الوزارة لنجاح عملية إعادة الطلب بعدما تم سحبه، وهذا يكون من خلال الطريقة التالية:
- أولاً يتم الضغط على الرابط للدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد من هنا.
- في هذه اللحظة يتم ظهور صفحة الموقع تتطلب الدخول عملية تسجيل.
- إذا كان هناك حساب بالفعل وأما اذا كان لا يوجد يتم انشاء حساب جديد.
- يتم اختيار أيقونة الخدمات الفورية الإلكترونية.
- يتم ظهور تبويب جديد به اسماء الخدمات المتاحة يتم اختيار حكاية المعاشات.
- في هذه الخطوة يتطلب الموقع بيانات متعلقة بالشخص يتم ادخالها بطريقة صحيحة.
- يتم الضغط على مربع الشروط بالموافقة عليها.
- وفي آخر خطوة يتم الضغط على إرسال.
شروط التسجيل في الضمان المطور 1447 بعد سحب الطلب
يلزم التقديم مرة أخرى شروط لابد من المحافظة على تنفيذها ووجودها في أي شخص يتم تسجيله طلب للضمان، وهذه الشروط هي:
- الجنسية الخاصة المواطن المتقدم تكون سعودية ومستقر داخل المملكة.
- الشخص المتقدم مستقر في مكان خاص به ليس في أحد دور الرعاية والإيواء السعودية.
- لا يمتلك المواطن أي عقار بأسمه.
- الدخل محدود لا يزيد عن القدر المحدد.