الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 3 يناير 2026 10:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةطريقة استعادة فرصة التقديم على الضمان الاجتماعي إذا تم سحب طلبك… تعرف على الخطوات والشروط

طريقة استعادة فرصة التقديم على الضمان الاجتماعي إذا تم سحب طلبك… تعرف على الخطوات والشروط