شكرا لقرائتكم خبر +80 ألف طالب وطالبة ينتظمون في مدارس الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم أمس أكثر من 80 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، وسط متابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس؛ لتهيئة البيئة التعليمية منذ اليوم الأول.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أن الإدارة نفذت خطة تعليمية متكاملة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، شملت انتظام الحصص الدراسية، ومتابعة جاهزية المدارس، واستكمال التجهيزات المدرسية، وتطبيق خطط الأمن والسلامة، بما يوفّر بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب والطالبات.

وأكد الدكتور الزهراني حرص الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على تهيئة جميع الإمكانات التعليمية والإدارية؛ لضمان انطلاقة جادة ومنظمة، مثمنا جهود القيادات المدرسية والكوادر التعليمية والإدارية في دعم سير العملية التعليمية، وتعزيز الانضباط المدرسي، وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

وأشار إلى أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة في متابعة انتظام الطلاب والطالبات، وتحفيزهم على الالتزام والمثابرة، بما ينعكس إيجابا على تحصيلهم العلمي وجودة مخرجات التعليم في المنطقة.