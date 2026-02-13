متى ينتهي معرض القهوة والشوكولاتة 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 09:03 صباحاً - متى ينتهي معرض القهوة والشوكولاتة؟ وكم سعر تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة؟ حيث إن هذا المعرض يتم إقامته في المملكة العربية السعودية، ويعتبر من أبرز المعارض التي تهدف إلى التعريف بالقهوة السعودية، ومدى ارتباطها بالإرث الثقافي في السعودية؛ لأنها من عادات وتقاليد المملكة، وعن طريق جريدة لحظات نيوز سنوضح موعد انتهاء المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة.

متى ينتهي معرض القهوة والشوكولاتة

إن معرض القهوة والشوكولاتة في السعودية يختلف تبعًا لكل منطقة، حيث إنه المعرض بدأ وانتهى في المنطقة الشرقية وجدة، وسيبدأ في الرياض من يوم 5 سبتمبر، وللإجابة عن سؤال متى ينتهي معرض القهوة والشوكولاتة فهو مستمر حتى يوم 9 سبتمبر 2026.

سعر تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة 2026

في سياق الإجابة عن سؤال متى ينتهي معرض القهوة والشوكولاتة، فمن الجدير بالذكر أن نوضح سعر تذاكر هذا المعرض في المنطقة الشرقية، وهي تتمثل فيما يلي:

حجز تذاكر المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة “من هنا“.

تذاكر العصرية من الساعة الثانية مساءً وحتى الرابعة مساءً: هذا النوع من التذاكر بسعر 5,48 ريالًا سعوديًا.

تذاكر عشاق القهوة: هذا النوع من التذاكر بقيمة 6,85 ريالًا سعوديًا.

تذاكر تكتفليكس: يأتي سعر هذه التذاكر بقيمة 8,22 ريالًا سعوديًا.

تُعد القهوة من المشروبات الشعبية في المملكة العربية السعودية، وتُعبر عن صفات الكرم وحُسن الضيافة، ويقوم المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة بإقامة الكثير من الأنشطة الثقافية والترفيهية المرتبطة بالقهوة والشوكولاتة، وعدد من ورش العمل المتخصصة بتسويق القهوة.