الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:15 صباحاً - الى العسكريين المتقاعدين .. سنساعدك على حساب التقاعد العسكري في السعودية 1447

من الأمور الهامة بالنسبة للعسكريين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية “حساب معاش التقاعد العسكري”، حيث يوفر معاش التقاعد الاستقرار المالي للعسكري بعد انتهاء خدمته العسكرية، يمنحه القدرة على تلبية احتياجاته الأساسية، وحتى تحقيق أهدافه الشخصية، ومن خلال هذا المقال، سنستعرض عبر موقع لحظات نيوز الخطوات والمعلومات الضرورية حول كيفية تقدير معاشهم بناءً على النسب المحددة.

حساب معاش التقاعد العسكري

نظام التقاعد العسكري يؤمن مستقبل مشرف للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية، وتوفير معاش كريم للمتقاعدين من الوظائف العسكرية، تحدد قيمة المعاش وفقًا للعوامل التالية:

عدد سنوات الخدمة: يتم حساب المعاش استنادًا إلى السنوات التي قضاها الموظف في الخدمة.

يتم حساب المعاش استنادًا إلى السنوات التي قضاها الموظف في الخدمة. نسبة تراكمية: قيمة المعاش تعتمد على نسبة تراكمية تتراوح بين 2 إلى 2.5٪.

قيمة المعاش تعتمد على نسبة تراكمية تتراوح بين 2 إلى 2.5٪. النسبة المئوية: يستحق الموظف أن يحصل على 80٪ من الراتب الأساسي له في الخدمة.

يستحق الموظف أن يحصل على 80٪ من الراتب الأساسي له في الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة: قيمة مكافأة نهاية الخدمة تترك لصاحب العمل ورؤيته ولا يمكن حسابها تقديريًا.

قيمة مكافأة نهاية الخدمة تترك لصاحب العمل ورؤيته ولا يمكن حسابها تقديريًا. الاستقالة المبكرة: في حالة استقالة الموظف أو مغادرته للعمل قبل مرور 5 سنوات، لن يحق له تقاضي مكافأة نهاية الخدمة.

في حالة استقالة الموظف أو مغادرته للعمل قبل مرور 5 سنوات، لن يحق له تقاضي مكافأة نهاية الخدمة. احتساب المعاش: يتم حساب المعاش التقاعدي بناءً على الراتب الشهري للموظف، مع خصم الدعم المالي التكميلي.

يتم حساب المعاش التقاعدي بناءً على الراتب الشهري للموظف، مع خصم الدعم المالي التكميلي. الصرف: يتم صرف المعاش وفقًا لآخر راتب تقاضاه الموظف، ويكون الصرف بنسبة 65٪ من مقدار الراتب.

يتم صرف المعاش وفقًا لآخر راتب تقاضاه الموظف، ويكون الصرف بنسبة 65٪ من مقدار الراتب. تقاعد بعد 5 سنوات: إذا قضى الموظف 5 سنوات في الخدمة، يُصرف له ثلث قيمة المكافأة المستحقة.

إذا قضى الموظف 5 سنوات في الخدمة، يُصرف له ثلث قيمة المكافأة المستحقة. تقاعد بعد 10 سنوات: في حالة قضاء 10 سنوات في الخدمة، يحصل الموظف على المكافأة كاملة.

حاسبة المعاش التقاعدي للعسكريين

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد حاسبة إلكترونية لحساب معاشات التقاعد بسهولة، تعرف على الخطوات التفصيلية لاستخدامها فيما يلي:

افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى رابط حاسبة المعاش التقاعدى من النفاذ الوطني “من هنا“. ستُعرض لك الصفحة الرئيسية للحاسبة مع الخيارات المطلوبة للمستخدم. ابدأ بتحديد الجنس بين “ذكر” أو “أنثى” حسب الحالة الشخصية. ثم، قم باختيار نوع الخدمة “عسكري”. في خانة “سبب ترك الخدمة”، حدد السبب الذي ينطبق على وضعك (مثل التقاعد). أدخل قيمة آخر راتب تم استلامه في الخانة المخصصة. قم بتحديد عدد سنوات الخدمة وعدد الأشهر التي قضيتها في الخدمة. بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة، انقر على الزر “عرض قيمة المعاش”. ستظهر لك الصفحة التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بمعاش التقاعد الخاص بك، بما في ذلك القيمة المستحقة والتفاصيل الأخرى.

هذه الخطوات تسهل على المتقاعدين حساب قيمة معاشاتهم بسرعة ودقة، باستخدام الحاسبة الإلكترونية المقدمة من المؤسسة العامة للتقاعد.

متى يحق للعسكريين طلب التقاعد

يحق للعسكريين طلب التقاعد في حالات معينة ووفق شروط محددة، بالنسبة للعسكريين في المملكة العربية السعودية، يمكنهم تقديم طلب التقاعد في الحالات التالية:

إصابة طبية: إذا أصيب العسكري بظروف صحية تمنعه من أداء واجباته بشكل كامل، يمكنه التقاعد المبكر، والحصول على 70% من قيمة راتب التقاعد.

إذا أصيب العسكري بظروف صحية تمنعه من أداء واجباته بشكل كامل، يمكنه التقاعد المبكر، والحصول على 70% من قيمة راتب التقاعد. العجز الجزئي: إذا كان هناك عجز جزئي يؤثر على قدرته على العمل، يمكن للعسكري التقاعد، والحصول على نسبة معينة من راتب التقاعد تقدر بحوالي 80% من راتب التقاعد المستحق.

إذا كان هناك عجز جزئي يؤثر على قدرته على العمل، يمكن للعسكري التقاعد، والحصول على نسبة معينة من راتب التقاعد تقدر بحوالي 80% من راتب التقاعد المستحق. العجز الكلي: إذا كان العسكري يعاني من عجز كلي يمنعه من أداء أي وظيفة عسكرية، يحق له التقاعد واستلام معاش كامل.

إذا كان العسكري يعاني من عجز كلي يمنعه من أداء أي وظيفة عسكرية، يحق له التقاعد واستلام معاش كامل. قرار من لجنة طبية: يمكن للعسكريين تقديم طلب للجنة طبية عسكرية لتقدير حالتهم الصحية وقرار التقاعد.

باختتام هذا المقال، نتمنى أن تكون المعلومات المقدمة ساهمت في تسهيل عملية “حساب معاش التقاعد العسكري” للعسكريين المتقاعدين في المملكة، حيث يعد التقاعد خطوة هامة في حياة العسكري، ونتمنى للجميع حياة مستقرة ومزدهرة بعد خدمتهم العسكرية.