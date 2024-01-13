موقف كانسيلو من المشاركة في مباراة برشلونة وريال مدريد ب نهائي السوبر الإسباني

يفقد نادي برشلونة جهود لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو في مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني غدًا الأحد بالمملكة العربية السعودية.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الأول بارك، بمدينة الرياض السعودية، في الكلاسيكو الثاني هذا الموسم.

وتعرض كانسيلو للإصابة في مواجهة لاس بالماس الخميس قبل الماضي، وهو ما أبعده عن مباراتي الكأس والسوبر أمام بارباسترو وأوساسونا على الترتيب.

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ولم يشارك كانسيلو في تدريبات برشلونة اليوم السبت بأوامر مدربه تشافي، خوفًا من تفاقم إصابته، ليتأكد غياب اللاعب عن نهائي كأس السوبر الإسباني.

وانضم كانسيلو إلى غيابات برشلونة والتي تضم تير شتيجن وجافي وماركوس ألونسو، وإينييجو مارتينيز، ورافينيا في مباراة الغد ضد ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يدفع تشافي، بـ كوندي في مركز الظهير الأيمن أو رونالد أراخو لتعويض غياب كانسيلو في مباراة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل برشلونة لنهائي السوبر الإسباني بعد تخطي عقبة أوساسونا، فيما صعد فريق ريال مدريد على حساب جاره أتلتيكو مدريد.