الكاميرون تعلن موقف فينسينت أبوبكر من كأس أمم أفريقيا 2023

حسم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الموقف النهائي لـ نجم المنتخب، فينسنت أبو بكر، من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023 بعد أنباء إصابته وغيابه عن البطولة.

وانتشرت تقارير صحفية أمس الجمعة، تفيد أن أبو بكر تعرض لإصابة قوية ستجبره على الغياب عن البطولة الإفريقية بأكملها.

وأصدر الاتحاد الكاميروني بيانًا رسميًا بخصوص موقف اللاعب جاء فيه: “خلال الجلسة التدريبية، اضطر فينسنت أبو بكر إلى قطع الجلسة بسبب آلام في فخذه الأيسر”.

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وتابع: “تم تقديم المساعدة اللازمة للاعب على الفور من قبل الفريق الطبي، وكشف التصوير بالرنين المغناطيسي عن مشكلة عضلية من الدرجة الأولى، وهو ما يمثل إصابة بسيطة لا تؤثر على مشاركة اللاعب في المسابقة”.

وواصل: “سيواصل أبو بكر استعداداته تحت إشراف طبي، ما يشير إلى عودته إلى المجموعة قريبًا جدًا”.

وأكمل البيان: “يتمتع كابتن الأسود التي لا تقهر، وهو أيضًا اللاعب الأكثر خبرة في الفريق، بروح معنوية عالية وعقلية حازمة، إنه مستعد لاتباع بروتوكولات العلاج بدقة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار في أقرب فرصة، إلى جانب زملائه في الفريق”.