اخبار الرياضه

شاهد بالفيديو.. هدف ألميريا في شباك ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - سجل ألميريا هدف التقدم أمام في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، ضمن منافسات لهذا الموسم 2023/2024.

جاء تقدم ألميريا بالهدف الأول عن طريق اللاعب لارجي رامازاني، بعدما استفاد من الخطأ في التمرير بالنسبة لدفاع ريال مدريد ليُحرز هدف التقدم.

ويواصل ريال مدريد بحثه عن تسجيل هدف التعادل خلال اللحظات الحالية، حيث يرغب الملكي في إدراك التعادل ومن ثم التقدم واقتناص الثلاث نقاط.

هدف التقدم لـ ألميريا أمام ريال مدريد  

وكان ريال مدريد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيبا.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، فالفيردي.

الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا