شاهد بالفيديو.. هدف ألميريا في شباك ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - سجل ألميريا هدف التقدم أمام ريال مدريد في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

جاء تقدم ألميريا بالهدف الأول عن طريق اللاعب لارجي رامازاني، بعدما استفاد من الخطأ في التمرير بالنسبة لدفاع ريال مدريد ليُحرز هدف التقدم.

ويواصل ريال مدريد بحثه عن تسجيل هدف التعادل خلال اللحظات الحالية، حيث يرغب الملكي في إدراك التعادل ومن ثم التقدم واقتناص الثلاث نقاط.

هدف التقدم لـ ألميريا أمام ريال مدريد

وكان ريال مدريد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيبا.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، فالفيردي.

الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو.