الامارات | تشافي: تلفزيون ريال مدريد يشوه الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب برشلونة تشافي هرنانديز أن الحكام يتأثرون بانتقادات تلفزيون ريال مدريد، وهو ما اعتبر أنه "يشوه المسابقة بعض الشيء".

وقال: "قلت إنه لا يعجبني التأثير على الحكام وهم يفعلون ذلك كل أسبوع. أعتقد أن هذا يشوه المسابقة بعض الشيء. يتم التأثير على الحكام، وهذا ما نراه".

وأكد تشافي في مؤتمر صحافي أنه يتفق تماماً مع تصريحات رئيس النادي خوان لابورتا، الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر "المشين".

وقال: "هذا يشوه المسابقة بالكامل. ويؤثر عليهم بالكامل، وهذا ما يراه حتى الأعمى".

من ناحية أخرى، أشار تشافي إلى أن البرسا "ليس على مستوى التوقعات"، لكنه أعرب عن ثقته في قدرته على "التحسن والمنافسة على اللقبين المتبقيين"، رغم صعوبة الأمر، واعترف بأن كل من ريال مدريد وجيرونا "كانا الأفضل".

وأكد أن قراره بالرحيل عن البرسا نهاية الموسم لا يرجع إلى "الصحافة أو الصحة العقلية"، ولكن لـ"حاجة الفريق إلى تغيير في دفته".

وبسؤاله عن تراكم الإصابات، أشار إلى أنه لا يوجد أي فريق أوروبي حظي بجدول مباريات صعب للغاية مثل البرسا في شهر يناير (كانون الثاني)، مشيراً إلى تراكم رحلات السفر وقلة الراحة.

وتوقع تشافي مباراة صعبة للغاية الأحد أمام ألافيس الذي وصفه بأنه "منافس قوي للغاية"، ويخوض المباراة بـ"ديناميكية إيجابية".