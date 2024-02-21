تشافي يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي عن تشكيل فريق برشلونة الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد نابولي على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

و جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، مارتينيز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، كريستنسن، جوندوجان.

خط الهجوم: يامال، ليفاندوفسكى، بيدرى.

مشوار الفريقان في دوري أبطال أوروبا

تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما جاء في المركز الأول في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن بورتو الذى حسم الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

فيما جاء فريق نابولي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 1 وخسارة 2 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 9 أهداف.