مانشستر يونايتد يستضيف فولهام بالجولة الـ 26 في الدوري الانجليزي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الاول بنادي مانشستر يونايتد، نظيره فولهام في المواجهة التى تجمع بين الفريقين على ملعب أولد ترا فورد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة مانشستر يونايتد وفولهام اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ، السادسة بتوقيت السعودية،علي ملعب “أولد ترافورد”.



ويقع مانشستر يونايتد في المركز السادس بترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 44 نقطةن بينما يأتى فولهام في المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بشكل حصري.

ويأمل مانشستر يونايتد، بقيادة الهولندي إيريك تين هاج، لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق الفوز الخامس على التوالي، في محاولة للصول الى المربع الذهبي ، بجانب حجز أحد المقاعد المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.