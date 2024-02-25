البايرن يعود إلى سكة الإنتصارات بثنائية في مرمى لايبزيغ

الرياص - اسماء السيد - برلين : أعاد المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز الصعب على ضيفه لايبزيغ 2 - 1 السبت على ملعب "أليانز ارينا" في ميونيخ في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وسجل كاين الهدفين في الدقيقتين 56 و90+1 أمام ناظري مدرب منتخب بلاده غاريث ساوثغيت رافعاً رصيده إلى 27 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين، فيما سجل السلوفيكي بنيامين شيشكو هدف لايبزيغ في الدقيقة 70.

نهاية مسلسل الرعب؟

الفوز هو الأول للعملاق البافاري بعد خسارتين متتاليتين في البونسليغا وثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات للمرة الأولى منذ العام 2015، وبدأ "مسلسل الرعب" عندما سقط بايرن في المرحلة قبل الماضية أمام باير ليفركوزن المحلّق بثلاثية نظيفة قاسية، قبل أن يخسر أمام لاتسيو الايطالي 0 - 1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتُوّج انحداره السريع بخسارة صادمة أمام بوخوم المهدد بالهبوط 2 - 3 في الجولة الماضية.

وأنقذ كاين القادم في فترة الانتقالات الصيفية من توتنهام، بايرن ميونيخ من تعثر جديد كان سيعقد جداً حظوظه في الدفاع عن لقب الدولي الذي توّج به في المواسم الـ11 الأخيرة، وأعاد الفريق البافاري الفارق إلى ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر والذي يخطو بثبات نحو اللقب الأول في تاريخه بعدما تغلب على ضيفه ماينتس 2 1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

نوير كلمة السر

ويدين بايرن بفوزه أيضاً إلى حارس مرماه العملاق مانويل نوير الذي تألق في الذود عن عرينه خصوصاً بتصديه لانفرادين للمهاجم العملاق شيشكو، وكاد كاين يفعلها بتسديدة أكروباتية من مسافة قريبة بين يدي الحارس بلاشفيخ (42).

ونجح كاين في منح التقدم لبايرن عندما تلقى كرة من موسيالا داخل المنطقة فسددها بقوة بيسراه في الزاوية اليمنى للحارس بلاشفيخ، وأنقذ نوير مرماه من هدف التعادل بتصديه لانفراد شيشكو (61)، ثم تدخل بعدها بثلاث دقائق وتصدى لتسديدة من مسافة قريبة لشيشكو (64).

ونجح شيشكو في محاولته الثالثة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من الإسباني داني أولمو فتابعها زاحفة من مسافة قريبة ارتطمت بقدم ليون غوريتسكا وخدعت نوير (70)، وهو الهدف السابع لشيشكو هذا الموسم.

وكاد كاين يفعلها برأسية من مسافة قريبة فوق العارضة (80)، وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف المهاجم الإنكليزي هدف الفوز عندما تلقى كرة من البديل الكاميروني إريك ماكسيم شوبو موتينغ داخل المنطقة فسددها على يسار بلاشفيخ (90+1).

كولن يفرمل شتوتغارت

فرمل كولن صحوة شتوتغارت عندما أرغمه على التعادل 1 - 1، وكان شتوتغارت في طريقه إلى تحقيق فوزه الخامس توالياً في الدوري عندما تقدم عبر الفرنسي إنزو ميو في الدقيقة 53، لكن المدافع إريك مارتيل حرمه من ذلك بإدراكه التعادل في الدقيقة 62.

واكتفى شتوتغارت بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فيما رفع كولن رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر.

تعادل فيردر بريمن مع دارمشتات 1 - 1

تقدم فيردر بريمن مبكراً بفضل النيران الصديقة عندما سجل كريستوف تسيمرمان بالخطأ في مرمى فريقه (8)، وأدرك دارمشتات صاحب المركز الأخير التعادل بواسطة يوليان يوستفان (33).

واستعاد بوروسيا مونشنغلادباخ توازنه وحقق فوزه الأول في مبارياته الست الأخيرة عندما أكرم وفادة ضيفه بوخوم، قاهر بايرن ميونيخ في المرحلة الماضية، 5 - 2.

وحسم مونشنغلادباخ نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الفرنسي ناثان نغومو (29) ويوليان فيغل (35 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف ثلاثية في الثاني بواسطة روكو ريتس (72) والأميركي جوردان سيباتشو (78) والفرنسي الآخر فرانك أونورا (90+6)، فيما سجل فيليب هوفمان (75) وكيفن شلوتربيك (88) هدفي الضيوف.

فرّط أونيون برلين، مفاجأة الموسم الماضي عندما أنهاه في المركز الرابع، في فوزه الثالث توالياً عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه هايندهايم 2 - 2.

وكان الضيوف سباقين إلى التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط بواسطة النمسوي نيكولا دوفيدان، وردّ أونيون برلين بهدفين أواخر الشوط الأول عبر روبن غوزنس (44) والمجري أندراس شافر إثر تمريرة من غوزنس (45+2).

وأدرك يان نيكلاس بيستي التعادل لهايندهايم في الدقيقة 71.