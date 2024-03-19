برشلونة يضيق الخناق على ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، أن انتصار النادي الكتالوني على أتلتيكو مدريد، يجعل حلم الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-24 ممكنا، في رسالة قوية للغريم ريال مدريد متصدر «الليغا» حاليا.

وانتصر برشلونة خارج قواعده على أتلتيكو مدريد، بثلاثة أهداف دون رد، في ختام الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، ليقلص الفارق مع ريال مدريد لـ8 نقاط، حيث بات رصيد النادي الكتالوني (64 نقطة)، خلف «المرينغي» الذي يمتلك (72 نقطة)، كما أن الفريق أزاح رسميا جاره الكتالوني، جيرونا، من الوصافة، مبتعدا بفارق نقطتين أمامه.

وقال تشافي عقب نهاية المباراة لوسائل الإعلام «لقد كانت واحدة من أفضل مباريات البطولة، إن لم تكن الأفضل، لقد لعبنا جميعا مباراة رائعة كفريق وعلى المستوى الفردي».

وأضاف «لقد قمنا بتحسين أشياء كثيرة ونحن في أفضل لحظات الموسم، نحن أفضل في الدفاع، لدينا توازن أفضل ولا نخسر الكثير من الكرات؛ نحن متمكنون للغاية، وأصبحنا أفضل في الهجوم».

وأقر المدرب الإسباني «الآن يمكننا أن نحلم»، قبل أن يستدرك «صحيح إن المسافة مع ريال مدريد ما تزال كبيرة للغاية وأن الأمر معقد جدا، لكننا سنحاول.. كرة القدم هي حالة ذهنية ونحن في أفضل لحظة في الموسم».

وفيما يتعلق بأداء جواو فيليكس، قال «لقد لعب مباراة جيدة جدا، خاصة عندما لم نكن نمتلك الكرة، لقد عمل بشكل جيد للغاية، لقد قلت بالفعل «إنه سيكون متحمسا جدا.. لقد أحدث الفارق، وأنا سعيد للغاية بهذا».

وختم تشافي تصريحاته بالحديث عن طرده في الدقيقة (42)، مشيرا إلى أن الحكم الرابع أخبره أن ذلك بسبب «الإيماءات».