كولر يفاضل بين ثلاثي دفاعي للانضمام إلى الاهلي

تنتظر إدارة النادي الاهلي، قرار المدرب السويسري مارسيل كولر، بشأن حسم صفقة المدافع الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب المدرب السويسري مارسيل كولر، من إدارة النادي الاهلي، تدعيم الخط الخلفي بمدافع جديد، وذلك في ظل الغيابات الكثيرة والإصابات التي أصابت مدافعي الأهلي في الموسم الجاري.

ووضع النادي الاهلي وضع عدة خيارات أمام المدير الفني السويسري للمفاضلة بينها في مقدمتها مصطفى العش ومحمد إسماعيل ثنائي زد بجانب إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي.

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ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني غدًا الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 5 إبريل المقبل في القاهرة.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي.