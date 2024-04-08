الامارات | السوبر الإماراتي القطري.. موعد مع الإثارة والتشويق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون هذا الأسبوع موعداً لحدث هو الأبرز في أبريل الحالي وذلك مع احتضان الدوحة "كأس السوبر القطري الإماراتي" يوم الجمعة المقبل الموافق 12 أبريل، فيما تحتضن دبي "درع السوبر الإماراتي القطري" السبت المقبل الموافق 13 أبريل.

ويجمع لقاء "كأس السوبر القطري الإماراتي" على استاد الثمامة في الدوحة بين العربي بطل كأس أمير قطر 2022-2023 والشارقة بطل كأس رئيس الدولة 2022-2023، أما على استاد راشد في دبي فسيقام "درع السوبر الإماراتي القطري" ويجمع بين شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023، والدحيل بطل دوري النجوم القطري 2022-2023.

وتعتبر هذه الفرق الأربع ذات تاريخ حافل بالألقاب، وتحظى بجماهيرية في الدولة، وعلى الصعيد الخليجي، وهو ما يجعل الترقب على أشده مع النجوم المميزين الذين تضمهما صفوف هذه الفرق، ويعزز المستوى الفني للمواجهتين.

ولن تقتصر المواجهتين على التنافس الكروي فقط بل تتخطى ذلك و اكثر فهي ستقام على يومين في ليالي العيد ليستمتع بها الحضور في الدوحة و دبي.