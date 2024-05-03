بطولة فرنسا: موناكو وبريست للاقتراب أكثر من دوري الابطال

الرياص - اسماء السيد - باريس: تقترب المعركة الرباعية للتأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل من الدوري الفرنسي من نهايتها نهاية هذا الأسبوع، بينما لا تزال العديد من الفرق تسعى لتجنب الهبوط.

توج باريس سان جرمان باللقب الثالث تواليا والثاني عشر في تاريخه الاسبوع الماضي، وحصل على إجازة لمدة أسبوع على غرار مرسيليا بسبب التزامهما بنصف نهائي مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، تاركًا المنافسة بين الأندية الأخرى على المقاعد الأوروبية والبقاء في دوري النخبة.

معركة ساخنة

ضمن بريست لنفسه مكانا في أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الثمين على مضيفه رين 5 4 الأحد الماضي.

كما أن نادي منطقة بريتانيي على وشك التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تتأهل الفرق الثلاثة الأولى في الدوري مباشرة إلى دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة، بينما يخوض صاحب المركز الرابع الأدوار التمهيدية.

ويحتل بريست المركز الثالث بفارق نقطتين خلف موناكو وبفارق نقطة واحدة عن ليل، قبل مباراة السبت على أرضه ضد نانت.

قال مدربه إريك روي بعد فوزه في دربي بريتاني "الموسم الماضي ضمنا البقاء قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم. اليوم ضمنا مقعدا في أوروبا. إنه أمر رائع".

ولا يزال نيس صاحب المركز الخامس في المنافسة أيضًا، بعد أربع مباريات متتالية دون هزيمة، ويتأخر بأربع نقاط عن ليل على الرغم من عدم لعبه في نهاية هذا الأسبوع بسبب تأجيل مباراته ضد مضيفه باريس سان جرمان الى 15 أيار/مايو الحالي.

ويمكن لموناكو أن يضمن المركز الرابع على الأقل إذا فاز على ضيفه كليرمون فيران صاحب المركز الاخير، بينما يخوض ليل قمة نارية أمام ليون المتألق على ملعب بيار موروا الاثنين.

ولا يزال ليون في المنافسة الأوروبية بعدما كان قبل مراحل مهددا بالهبوط عندما جمع سبع نقاط فقط في 14 مباراة.

لكن مدربه بيار ساج حوَّل حظوظه منذ تعيينه خلفا للايطالي فابيو غروسو، ويتطلع بطل فرنسا سبع مرات الآن إلى العودة إلى المنافسة الأوروبية للمرة الأولى منذ وصوله إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي قبل عامين.

وقال ساج بعد الفوز على موناكو: "سنحاول حصد أكبر عدد ممكن من النقاط لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف "لاعبو فريقي قادرون على تحمل التخلف في النتيجة في المباريات وقلب الطاولة لاستعادة التقدم" في اشارة الى تخلفه 0 1 امام موناكو قبل الفوز 3 2.

ويملك ليل فرصة كي يخطو خطوة كبيرة نحو دوري أبطال أوروبا في حال فوزه، لكن ليون حقق انتصارات في خمس مباريات في الدوري خارج أرضه حتى سقوطه أمام باريس سان جرمان (1 4) الشهر الماضي.

كليرمون يأمل في الهروب بمعجزة

لا تزال معركة تفادي الهبوط مفتوحة على مصراعيها قبل المراحل الثلاث الأخيرة حيث تفصل سبع نقاط فقط بين كليرمون فيران صاحب المركز الاخير ونانت الرابع عشر.

أنعش كليرمون فيران آماله الضئيلة في البقاء بفوزه الكير على رينس 4 1 الأسبوع الماضي وسيحتاج إلى أداء كبير آخر في موناكو.

يتخلف كليرمون فيران بفارق أربع نقاط عن متز آخر الناجين من الهبوط والذي تنتظره قمة لا يستهان بها أمام رين السبت، ولوهافر الخامس عشر والذي يستضيف ستراسبورغ في اليوم ذاته.

ويتخلف لوريان السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان لكنه حصد نقطة واحدة فقط من آخر سبع مباريات في الدوري ويواجه رحلة صعبة إلى لنس الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويلعب الجمعة أيضا تولوز مع مونبلييه.