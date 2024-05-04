بعد سقوط برشلونة.. ريال مدريد يتوّج بلقب الدوري الإسباني رسميا

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج فريق ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة رقم 36 في تاريخه.

وجاء تتويج الملكي بلقب الليجا بعد فوزه على ضيفه قادش بثلاثية دون رد، وخسارة برشلونة أمام مضيفه جيرونا 2-4، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وحقق الريال اللقب قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، كونه يحتل الصدارة حاليا برصيد 87 نقطة بفارق 14 نقطة عن جيرونا.

ونجح جيرونا في انتزاع الوصافة من برشلونة، حيث تراجع الأخير للمركز الثالث وذلك برصيد 73 نقطة، لتكون المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها جيرونا على البارسا ذهابا وإيابا في نفس الموسم من الليجا.

وتمكن ريال مدريد من استعادة لقب الليجا، بعدما فقده في الموسم الماضي لصالح برشلونة، علما بأنه ابتعد في صدارة الأكثر تتويجا بالمسابقة.

وأصبح الفريق الملكي يحتل صدارة الأكثر تتويجا بالدوري الإسباني برصيد 36 لقبا بفارق 9 ألقاب عن برشلونة الوصيف في هذا الترتيب.

ويأتي تتويج ريال مدريد بلقب الليجا في توقيت هام للفريق الذي سيلعب يوم الأربعاء المقبل ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في "أليانز أرينا" بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.