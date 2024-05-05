الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024- 2025 من الدوريات الخمس الكبرى

يقدم لكم موقع “كورة 365″، الأندية المتأهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في الدوريات الخمس الكبرى، بعد اقتراب إسدال الستار على الموسم الحالي.

وستقام بطولة دوري أبطال أوروبا 2025، بثوبها الجديد وذلك بمشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بتغيير نظامها.

المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا 2025

الدوري الإسباني

ريال مدريد (البطل)

برشلونة

جيرونا

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

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آرسنال

ليفربول

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان (البطل)

ميلان

الدوري الألماني

باير ليفركوزن (البطل)

بايرن ميونخ

شتوتجارت

لايبزيج

بوروسيا دورتموند

ويشير النظام الجديد إلى تأهل 5 فرق من أول دوريين متصدرين التصنيف الأوروبي هذا الموسم، حيث يتصدر الدوري الإيطالي التصنيف، ثم يليه الدوري الألماني.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

نظام دوري أبطال أوروبا 2025

وسيخوض كل فريق مشارك في البطولة، عدد 8 مباريات، بزيادة مباراتين عن عدد المباريات التي كان يتم خوضها وفقًا للنظام القديم، على أن يلعب 4 مباريات بملعبه و4 مباريات خارج أرضه.

وسيتم تصنيف الفرق في 4 مستويات بناءً على معيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وسيلعب كل فريق مع فرق أخرى من جميع المستويات الأربعة.

وسيتأهل أصحاب المراكز الـ 8 الأولى مباشرة لدور الـ16، في حين تلعب الأندية أصحاب المراكز من الـ 9 إلى الـ24 بطولة صغيرة مجمعة، لتحديد الأندية الثمانية المتبقية المتأهلة لهذا الدور.

وفي المقابل وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، على تغيير شكل بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، اعتبارًا من موسم 2024 /2025 ، حيث ستضم كلا المسابقتين 36 فريقًا.