الدوري الماسي - لقاء زيوريخ: دوبلانتيس يتفوّق على كاراليس وأوليسلاغيرز تتقدم ماهوشيخ

الرياص - اسماء السيد - زوريخ (سويسرا) : حقّق السويدي أرماند "موندو" دوبلانتيس والأسترالية نيكولا أوليسلاغرز الفوز في لقاء زيوريخ، في اليوم الأول من الدور النهائي للدوري الماسي لألعاب القوى الأربعاء.

وشارك دوبلانتيس الذي حطّم رقمه القياسي العالمي للمرة الثالثة عشرة بقفزة بلغ ارتفاعها 6.29 أمتار في بودابست في وقت سابق من هذا الشهر، في إحدى ست مسابقات ميدانية أُقيمت في ساحة زيوريخ "زيخسلاوتنبلاتس"، مباشرة أمام دار الأوبرا الشهيرة في المدينة.

وقال دوبلانتيس "كان الأمر رائعا حقا ومذهلا، أحببت الأجواء كثيرا".

وتابع "لم يسبق لي أن شاركت في منافسة تقام بالشارع هنا. بالمقارنة داخل المضمار، الأمر متشابه لكنه مختلف في الوقت نفسه. أعجبني، أعتقد أنه من الرائع جدا أن أكون قريبا من الجميع بهذا الشكل".

فاز دوبلانتيس بالمركز الأول بقفزة بلغ ارتفاعها 6 م، متفوقا على منافسه اليوناني إيمانويل كاراليس، في أفضل استعداد ممكن لبطولة العالم المقبلة التي ستُقام في طوكيو بين 13 و21 أيلول/سبتمبر.

ومن بين المتنافسين، لم يتمكن سوى دوبلانتيس وكاراليس من تجاوز ارتفاع 5.9 م، ليرتفع التحدي الى 6 أمتار.

وفشل كاراليس في محاولته الأولى، بخلاف دوبلانتيس، قبل أن ينجح اليوناني في تجاوز هذا العلو أخيرا في المحاولة الثالثة، لتصبح المنافسة على تجاوز ارتفاع 6.10 م، وفي حين أخفق كلاهما في القفز الى هذا الحدّ، نجح دوبلانتيس في خطف الفوز بفارق المحاولات.

وتفوّقت أوليسلاغرز على البطلة الأولمبية وحاملة الرقم القياسي العالمي الأوكرانية ياروسلافا ماهوشيك في الوثب العالي للسيدات.

وقفزت أوليسلاغرز على علو 2.02 م، في حين فشلت ماهوشيك مرتين قبل أن تنسحب من المحاولة الثالثة.

ومن ثمّ حقّقت الأسترالية قفزة بارتفاع 2.04 م، لترفع ماهوشيك التحدي الى 2.06.

فشلت اوليسلاغرز في محاولاتها الثلاث، الا أن الأوكرانية عجزت كذلك لتكتفي بمركز الوصافة.

وفازت الكندية سارا ميتون بمسابقة رمي الكرة الحديد للسيدات، مسجلة 20.67 م متفوقة على الهولندية جيسيكا شيلدر والأميركية تشايز جاكسون.

وفي القفز بالزانة للسيدات، فازت الأميركية كايتي مون بارتفاع 4.75 م متقدمة على مواطنتيها ساندي موريس وإيميلي غروف (سجلت اللاعبتان 4.75م).