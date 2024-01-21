مصائب مليشيا التمرد وكلاب صيدها تتوالي ..

• خارجياً صدرت اليوم تقارير أممية تؤكد ضلوع قوات مليشيا التمرد في قتل آلاف الأشخاص بولاية غرب دارفور .. ذات التقارير والتي أفردت لها قناة العربية الموالية للتمرد حيزاً واسعاً من تغطيتها اليوم_ أكدت إرتكاب عصابات التمرد جرائم قتل علي أساس عرقي بعدة مناطق بالسودان وخاصة في مدن دارفور التي استباحتها المليشيا وعاثت فيها فساداً وتقتيلاً ..

• التقارير التي صدرت _ وأهمها تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة وهي لجنة القرار 1594 والتي قدمت تقريرها الخطير بتاريخ 8 يناير 2024 وكُشف عنه الغطاء اليوم_ .. تؤكد فشل حملة العلاقات العامة الدولية التي أنفقت عليها مليشيا التمرد مالاً كثيراً وهاهي ترتد عليها وبالاً وخساراً .. سينفقونها ثم تكون عليهم حسرةً ثُمّ يُغلَبُون ..

• داخلياً تتجرع عصابات التمرد هزائم متلاحقة .. اليوم تلقت قوات وعربات المليشيا المختبئة بمنطقة ودسلمان الوادعة بغرب سنار ، تلقت ضربة موجعة قضت علي بقايا فلولها الهاربة من جحيم محرقة أمس بجبل موية ومساء اليوم عادت بقايا المليشيا للتجمع في ذات المنطقة تمهيداً لهجوم إنتحاري علي حدود ولاية سنار ..

• وفي منطقة العباسية تقلي تجرّعت مليشيا التمرد حنظل الهزيمة وولّت هاربة بجرحاها وتركت خلفها آلياتها وجنودها بين قتيلٍ وأسير ..

• وفي أم درمان تمضي الخطة العسكرية والأمنية لبسط الأمن علي قدمٍ وساق ..

• وفي كل ولايات السودان يتزايد هدير المقاومة الشعبية ويتعالي .. وكانت دار حمر اليوم علي موعد مع التاريخ إذ أرت الناس قوتها وجمعها لمواجهة التمرد السريع وهي خطوة صادمة لمن كانوا يراهنون علي تصدع جدار المقاومة الشعبية بكردفان عامة وديار حمر خاصة ..

• عسكرياً بدا واضحاً أن الاجهزة الأمنية استعادت تماسكها وسيظهر ذلك جليّاً خلال الأيام القادمة ..

• سياسياً لا تملك قيادة الجيش السوداني غير فتح الطريق للتيار الوطني السوداني ليمسك بزمام المبادرة السياسية .. هذا الشعب لن تحكمه ولسنوات قادمة غير قيادات قادمة من رحم الألم والمعاناة .. وهذا مايجب أن تدركه قيادة القوات المسلحة التي عليها النظر إلي ساحة الصراع الحالية بوعي أكثر إدراكاً لمتطلبات المرحلة التي يخوضها المتآمرون علي وطننا بجناحين عسكري وسياسي ..

• ولكم في الأيام عظةٌ .. وعبرة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد