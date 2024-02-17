تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صباح السبت خبر أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نشر البعض عبر حساباتهم الشخصية وعبر الصفحات المتابعة خبر يتحدث عن استشهاد الفنان الشهير عاطف السماني. وربط ناشرو الخبر ظهور الفنان الجماهيري بالزي العسكري للقوات المسلحة بعد أن انضم لقائمة المستفرين بالجيش. ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الخبر شائعة أطلقها بعض ضعاف النفوس وفقاً لما ذكر مقربون من الفنان, كما حذروا من خطورة إطلاق مثل هذه الشائعات التي قد تصيب أهل الفنان ومحبيه بأذى نفسي كبير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار الخبر على السوشيال ميديا.. ما هي حقيقة استشهاد الفنان الجماهيري عاطف السماني الذي انضم لقائمة المستنفرين ضمن القوات المسلحة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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