شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يبدع في عزف الأغنية السودانية الشهيرة (حنيني إليك) بطريقة مدهشة تثير اهتمام جمهور مواقع التواصل

خطف طفل سوداني الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره وهو يستخدم آلة (الأورغ) لعزف مقطوعة موسيقية جميلة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الطفل بعزف مقطع من الأغنية السودانية الشهيرة (حنيني إليك). الأغنية من كلمات الشاعر الراحل السر قدور وتغنى بها الفنانين الكبار العاقب محمد الحسن ومحمد ميرغني إضافة للفنان محمود عبد العزيز الذي تغنى بها في إحدى إلبوماته الشهيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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