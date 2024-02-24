قال مبارك أردول القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية: هل ما زالت الجهات التي خططت للاستيلاء على السلطة في الخرطوم على قناعة بجدوى مشروعها هذا؟. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر أردول: هل ما زالت الجهات التي خططت للاستيلاء على السلطة في الخرطوم على قناعة بجدوى مشروعها هذا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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