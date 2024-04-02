نظمت شرطة مرور الولاية الشمالية حملات مرورية واسعة بعدد من محليات ( دنقلا / كريمه / حلفا) استهدفت فك الاختناقات والازدحام المروري بالتقاطعات والأسواق خاصة وان أواخر الشهر الفضيل تكثر فيها الحركة المرورية مساءا. العقيد شرطة عبدالناصر حسن أحمد مدير شرطة مرور الولاية الشمالية أوضح ان الخطة تأتي فى اطار تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية الداعية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات عبر الشوارع الرئيسة والتقاطعات و بمداخل الأسواق بالولاية نسبة لما تشهده من ازدحام مروري وحفاظا للسلامة المرورية مبينا انه تم تكثيف التواجد بالانتشار الكبير لرجال المرور لتنظيم حركه السير ومنع الازدحام لتقليل نسبة وقوع الحوادث المرورية ، داعيا مستخدمي الطريق للالتزام بالنظم واللوائح المرورية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مرور الولاية الشمالية تنظم حملات مرورية تستهدف فك الاختناقات والازدحام بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.