البروفيسور محمد حسين سليمان ابوصالح يقدم ورشة عمل الرؤية الاستراتيجية لتطوير الشرطة السودانية

اكد اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اهتمام وزارته بترقية وتطوير كافة اعمال وبرامج وخطط مكونات وزارة الداخلية لتصبح خطط استراتيجية ضمانا للوصول الي نتائج ايجابية تعزز من نجاح العمل الشرطي ويدفع به الي الامام تحقيقا للامن والاستقرار للمواطنين ، جاء ذلك خلال مخاطبته الاثنين بقاعة جهاز المخابرات العامة ورشة عمل علمية عن الرؤية الاستراتيجية لتطوير الشرطة السودانية بحضور الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة ومساعدي المدير العام ومدراء القوات واعضاء هيئتي الادارة والقيادة ومدراء الادارات العامة والمتخصصة ، مبينا ان الورشة تهدف الي استيفاء كل متطلبات الخطة الاستراتيجية خاصة المتعلقة بالجريمة والتي اصبحت في تطورا ملحظوظ تتطلب تطوير اساليب منعها والحد من انتشارها. البروفيسور محمد حسين سليمان ابوصالح مقدم ورقة الرؤية الاستراتيجية لتطوير الشرطة السودانية أشار الي اهمية ممارسة التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الرؤي المستقبلية من خلال خطط طويلة المدي علي عدة مستويات منها المستوي المرحلي والمستوي التكتيكي الفني والتشغيلي ، مضيفا ان الابتكار والابداع التي تعتبر من مطلوبات الحياة العصرية بجانب الجراءة والطموح والتحدي للنهوض بالامم ، مبينا ان التكامل من اجل محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية والتعامل مع الفراغ عبر برامج الشباب والرياضة بالمحليات لمحاربة البطالة التي تؤدي الي عدم الرضا الاقتصادي الذي يجب ان تهتم به الوزارات الاقتصادية بجانب الحرص علي التعامل مع العالم الرقمي والحاجة لشرطة رقمية وخدمات رقمية مع تغير مناهج الادارة الي مناهج اكثر تطورا لتحقيق مبداء التخصصية المهنية الدقيقة. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الورشة شهدت مشاركات ومداخلات ثره من المشاركين. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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