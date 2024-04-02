نشرت المودل السودانية الشهيرة تسابيح دياب, مقطع فيديو حظي بمشاهدات واسعة وذلك عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشفت النجمة السودانية التي اكتسبت شهرة واسعة بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم الأخيرة, عن دعوتها لأصدقائها وصديقاتها. https://www.facebook.com/reel/238743742594381 وقدمت تسابيح, دعوة “سحور” لأصدقائها بعد أن قامت بتجهيز “يخت” لهم من أجل الأكل والترفيه بداخله وقضاء أجمل الأوقات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تقيم لأصدقائها وصديقاتها أفخم عزومة “سحور” على متن “يخت” فاخر بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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