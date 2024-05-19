نائب رئيس مجلس السيادة يطّلع على خطة وزارة التربية والتعليم ويؤمن على قيام الإمتحانات في موعدها

إطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير على أداء وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية وخطتها للمرحلة المقبلة وترتيبات إستئناف الدراسة وقيام إمتحانات المراحل التعليمية المختلفة في موعدها.

وأكد سيادته أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا للتعليم في هذه المرحلة لاسيما وأن الحرب تسببت في عرقلة التقويم الدراسي.

وأمن نائب رئيس مجلس السيادة لدى لقائه بمكتبه اليوم وزير التربية والتعليم الأستاذ محمود سر الختم الحوري، على ضرورة قيام امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة في موعدها المحدد وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة ومعالجة قضية الطلاب العالقين داخل وخارج السودان وتذليل كافة العقبات الفنية بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة التأمين العليا للإمتحانات.

وناقش الإجتماع مقترحات موعد قيام امتحان الشهادة السودانية وضرورة تامين وصول الإمتحانات وأرقام الجلوس للمراكز المقترحة في الولايات الآمنة وتأمين وصولها للمراكز الخارجية من قبل اللجان العليا المختصة.

وأكد اللقاء على أهمية الترتيب لانهاء العام الدراسي في نوفمبر القادم في الولايات الآمنة ومن ثم استئناف العام الدراسي الجديد، وأمن على توفير الكتاب المدرسي لكافة الولايات وخاصة كتاب الصف الثالث للمرحلة المتوسطة.

وأعلن وزير التربية والتعليم المكلف أن امتحانات المرحلة الابتدائية للمراكز خارج السودان التابعة لولاية نهر النيل ستعقد في الأول من يونيو فيما تعقد إمتحانات المرحلة المتوسطة للمراكز الخارجية التابعة لولاية نهر النيل في السادس من يوليو من هذا العام.

وفيما يتعلق بامتحان الشهادة السودانية أكد الحوري أن الامتحان سيتم تحديد موعده بالتنسيق مع لجنة إمتحانات السودان ولجنة التأمين العليا.

وأبان سيادته أن الوزارة شرعت في توزيع كتاب الصف الثالث المتوسط لكافة الولايات عدا ولاية النيل الأبيض وكسلا وسنار مشيرا الى ان الامور تسيير بصورة طيبة وفقا للخطة الموضوعة.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي