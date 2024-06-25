8 أنواع من التأشيرات تتيح دخول ⁧الامارات

ذكرت الحكومة الرقمية للدولة في تقرير لها أن تأشيرة الإقامة للأجانب تصدر بعد دخولهم دولة الإمارات بشكل قانوني من خلال إذونات الدخول، وتسمح لهم بالعيش أو العمل لمدد معينة تصل إلى 10 سنوات حسب نوع التأشيرة.

وحددت ثمانية أنواع متعددة من التأشيرات تتيح دخول ⁧‫الإمارات‬⁩ بمدد مختلفة وهي ؛ الإقامة الذهبية ،الإقامة في الإمارات من أجل العمل، الإقامة من أجل العمل عن بعد ، تأشيرة الإقامة الزرقاء ، إقامة الوافدين المتقاعدين ، الإقامة لتأسيس الأعمال ، الإقامة للدراسة في الإمارات ، تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة

ونبهت الي أن صلاحية تأشيرة الإقامة تختلف باختلاف نوعها وكذلك حسب الضامن، فهناك تأشيرة تصدر لمدة سنة واحدة أو سنتين أو 3 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات كما هو الحال في تأشيرة الإقامة الذهبية.

وأشارت الي أنه وفقاً للتحديثات الأخيرة في سياسات إصدار تأشيرات الإقامة، يمكن إصدار تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات وعشر سنوات لفئات محددة ووفقاً لشروط معينة

وتنتهي تأشيرة إقامة أفراد الأسرة بانتهاء إقامة رب الأسرة أو الضامن، كما أن الإقامة تعتبر منتهية أو لاغية تلقائيا إذا بقي حاملها خارج الدولة لمدة تزيد عن 180 يوم. أما بالنسبة لأصحاب الإقامة الذهبية فإنهم معفون من هذا الشرط، إذ أنه يمكنهم البقاء خارج الدولة لأي مدة ولا يؤدي طول المدة إلى إلغاء الإقامة.

وذكرت أنه لاصدار تأشيرة الإقامة لأول مرة أو تجديدها، يجب أن يخضع الفرد الذي وصل إلى سن الـ 18 وما فوق لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة، وذلك لإثبات لياقته صحياً

وحددت سبع مزايا في الحصول على إقامة في دولة الإمارات ، حيث يمكن للمقيم في الدولة بموجب تأشيرة إقامة سارية المفعول الاستفادة من التسهيلات التالية:

فتح حساب مصرفي

التمتع بالتسهيلات المالية

التقدم بطلب للحصول على رخصه قياده

الحصول على الخدمات الصحية الحكومية والتأمين الصحي

تسجيل الأطفال في المدارس الحكومية وفي المدارس الخاصة

العمل والاستثمار

السفر إلى وجهات معينة بدون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول (يُرجى الرجوع إلى سفارة الدولة الأجنبية التي ترغب في السفر إليها).

الامارات اليوم