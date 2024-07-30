وزير الخارجية المكلف يفتتح سفارة السودان بطهران

افتتح السفير حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف اليوم سفارة السودان في طهران.
وقص السيد وزير الخارجية الشريط التقليدي ايذانا ببدء عمل السفارة السودانية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انقطاع قارب الثمان سنوات. وحضر مراسم الافتتاح السيد رضا مصطفائي ممثلا لوزارة الخارجية الإيرانية، والسيد السفير عبد العزيز حسن صالح سفير السودان المعين لدى طهران، بالإضافة إلى لفيف من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في إيران، ومن ضمنهم سفراء كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و دولة الكويت، و الجمهورية العراقية وعدد آخر من الدبلوماسيين.
سونا
