شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني يحمس أفراد الشرطة بشعارات قوية ويخطف الأضواء على مواقع التواصل

خطف طفل سوداني, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره في إحدى الفعاليات التي نظمتها قوات الشرطة بولاية الخرطوم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطفل خطف الأضواء بشعارات قوية حمس بها أفراد الشرطة, وبحضور أحد القادة الحاضرين الفعالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

