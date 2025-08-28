زين للاتصالات تطلق مبادرة لدعم التكايا والمطابخ الجماعية بالفاشر

- 1/2
أطلقت شركة زين للاتصالات مبادرة لدعم التكايا والمطابخ الجماعية بمدينة الفاشر، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمساندة المتضررين من الحرب. وقدمت الشركة دعماً سخياً لتكية الفاشر، ما مكنها من تنفيذ وجبة متكاملة استفاد منها المئات من الأسر في مراكز الإيواء والأحياء المجاورة.
ركزت المبادرة على الشرائح الأكثر هشاشة من الأطفال والنساء وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وأشاد محي الدين شوقار، مشرف تكية الفاشر، بهذه المبادرة الإنسانية، مؤكداً أن مساهمة الشركات الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة تعكس حساً عالياً بالمسؤولية تجاه المجتمع.
من جانبهم، عبّر المستفيدون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لشركة زين، مؤكدين أن هذه المبادرة الوطنية تسهم في تخفيف معاناتهم وتعكس أصالة قيم التكافل بين أبناء السودان.
يذكر أن شركة زين أطلقت حملة تفاعلية عبر منصاتها الرقمية لدعم التكايا، حيث تتبرع الشركة بمبلغ 100 جنيه عن كل إعجاب بالمنشور المخصص للحملة، و300 جنيه عن كل مشاركة له، في خطوة تعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية واستجابتها لنداءات الإغاثة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
