بوتين يصر على مقابلة زيلينسكي في موسكو

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوات لمقابلة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر مفاوضات في الخارج.
وقال بوتين في منتدى اقتصادي في «فلاديفوستوك» إنه إذا رغب زيلينسكي في مقابلته، لكن طلب في الوقت ذاته أن يسافر إلى مكان لحضور الاجتماع، فإنه بذلك يطلب الكثير للغاية. وأضاف: «إن أفضل مكان لهذا (الاجتماع) هو عاصمة الاتحاد الروسي، مدينة موسكو الباسلة».
ورفض زيلينسكي من قبل خططاً لعقد اجتماع في موسكو. وبحسب مصادر أوكرانية هناك سبع دول راغبة في استضافة القمة.
وأصر بوتين على استضافة موسكو للمفاوضات، كما اقترح أثناء زيارته للصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن سلامة الضيوف ستكون مضمونة 100%. وذكر جهاز الأمن الأوكراني أنه أحبط محاولات عدة لاغتيال زيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
ومن شأن عقد المحادثات في موسكو تعزيز وضع الكرملين، الذي مازال يرى نفسه باعتباره صاحب الأفضلية على الجبهة.
