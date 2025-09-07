- 1/2
- 2/2
في إطار جولاته التفقدية للإدارات الشرطية تفقد الفريق اول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة غرفة والسيطرة والتحكم بشرطة ولاية الخرطوم بحضور الفريق شرطة حقوقي/ أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدراء الدوائر وإستمع المدير العام لقوات الشرطة الي شرحا وافيا عن مهام وإختصاصات الغرفة وأدوارها التامينية المهمة قدمه مدير شرطة الولاية موضحا أن غرفة السيطرة والتحكم بشرطة الولاية قبل حرب المليشيا المتمردة كانت تمتلك كاميرات ومعدات فنية إلكترونية تغطي جميع أنحاء الولاية وقد تعرضت للسرقة والتدميرالممنهج وأشار الفريق أمير الي انه بعد القضاء علي المليشيا الإرهابية تم إستئناف العمل بالغرفة بمحلية كررى وربطها بالغرفة الرئسية برئاسة الولاية بالمقرن
من جانبه أكد المدير العام لقوات الشرطة علي أهمية تغطية جميع محليات الولاية بالغرفة وربطها بالأقسام و إدارة النجدة ومتحركات العمليات مؤكدا علي أهمية الإستفادة من التكنلوجيا في العملية التأمينية ووعد بتوفير مولدات كهربائية لعمل الغرفة خلال 24ساعة متواصلة والإستعانة بالطائرات الدرون في عملية التأمين والتركيز على الإستفادة من خط المساندة 999 لدوره الإنساني الكبير وأهميته في إسناد العملية الأمنية كاشفا
أن الشرطة سوف تفعل قريبا عمل البصمة الجنائية والعلامات الحيوية والإستفادة منها في العمل الجنائي والأمني
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الشرطة قد وجه باستمرار الجهود لتنفيذ خطة الغرفة في نشر كاميرات المراقبة ودوريات النجدة.
المكتب الصحفي للشرطة
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام لقوات الشرطة يتفقد غرفة السيطرة والتحكم بشرطة ولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.