منظمة مناصرة ضحايا دارفور تنشر مقطعًا مصورًا تقول إنه يظهر معاناة نازحي قرية ترسين بجبل مرة جراء الانزلاق الأرضي، وتناشد جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية تقديم المساعدات لهم. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

