قطر تدين الهجوم الإسرائيلي وتؤكد: لن نتهاون مع أي عمل يستهدف أمننا وسيادة أراضينا

أدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي على مقرات لقادة حماس في الدوحة اليوم.

وقال مستشار رئيس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في بيان: تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة”.

ووصف البيان الهجوم الإسرائيلي يبأنه اعتداء إجرامي “يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر”.

وأكدت الخارجية القطرية أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

وشدد البيان على أن دولة قطر “لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها”، مضيفا أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس” في الدوحة.

المصدر: RT