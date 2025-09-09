بطائرات مقاتلة وبعلم وموافقة مسبقة من الرئيس الأمريكي ترامب هاجمت ( إسرائيل) اليوم إجتماعاً لحركة المقاومة الإسلامية (حmاس) بالعاصمة القطرية الدوحة ..

■ هذا الهجوم خرق كل قواعد الإلتزامات السياسية لقطر مع دولة الكيان الصهيوني التي تثبت كل يوم أنها كيان بلطجي وهمجي يضرب في أي مكان وأي زمان بلا وازع من ضمير ولا أخلاق ..

■ الهجوم الإسرائيلي اليوم استهدف قطر قبل أن يستهدف قيادات المقاومة التي ستعيد حتماً ترتيب إقامتها وتحركاتها في الدوحة بعد سنوات من التواجد الآمن هناك في دوحة العرب ..

■ هذا الإعتداء الصهيوني يؤكد أنه لا تقدير ولا إحترام لأي عاصمة أو مدينة عربية .. كل المدن والعواصم العربية مستباحة ومكشوفة أمام الطيران الصهيوني .. لن تتوقف هذه العربدة الإسرائيلية إلا حين تدرك دويلة إسرائيل أن الذراع التي تمتد لأي مدينة عربية سيتم قطعها مائة مرة ..وهذا زمانٌ سيأتي وإن طال أوانه وحتي ذلك الحين لن تكون العواصم والمدن العربية بمنجي من هجوم الطائرات الإسرائيلية .. المدن والعواصم العربية التي تأخرت عن نصرة غزة ستتذوق من ذات الكأس .. ومن يهن يسهل الهوان عليه ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد