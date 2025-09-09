ورشة عمل حول الخطة الوطنية لاستراتيجية القطاع الصحي لما بعد الحرب

أقيمت اليوم بقاعة فندق مارينا في بورتسودان ورشة العمل الخاصة بالخطة الوطنية لاستراتيجية القطاع الصحي للفترة 2026-2030.

حيث أكد وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، على أهمية استعادة النظام الصحي في السودان ليكون قوياً ومعافى، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تشمل كافة أنحاء السودان.

شهدت الجلسة مشاركة وزراء المالية، د. جبريل، ووزارة الدولة بالرعاية الاجتماعية، د. سليمي، بالإضافة إلى وزراء الصحة بالولايات والجهات ذات الصلة، وفريق من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس المجلس الطبي السوداني، إلى جانب عدد من الخبراء.

وأعرب الوزير عن أمله في تحقيق السلام واستقرار البلاد، بانتصار القوات المسلحة والقوات المساندة، معبراً عن شكره للشركاء والكوادر الطبية التي ساهمت في استمرار تقديم الخدمات الصحية رغم الظروف الصعبة.

وأشار الوزير إلى أن محوراً أساسياً في الاستراتيجية هو الاهتمام بالكوادر الصحية، مثمناً جهود وزارة المالية الاتحادية لاعتبار الصحة أولوية وطنية.

وأوضح أن الاستراتيجية تستند إلى تجارب مرحلة الاستجابة التي مر بها السودان عام 2023، وتهدف إلى معالجة تحديات النزوح والمناطق المحاصرة وتأمين الإمدادات الدوائية والخدمات الصحية بعدالة في مختلف مناطق البلاد، مع ضمان الحماية الصحية ضد الأوبئة والجوائح، مع مراعاة الفوارق الجغرافية والاجتماعية في البلاد.

كما أشاد بالتزام مؤسسات الدولة المختلفة تجاه الصحة وشراكة منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أهمية دور التأمين الصحي في عملية التعافي، وشكر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تعاونها.

من جانبه، بيّن شبل صهباني من منظمة الصحة العالمية أهمية وضع استراتيجية وطنية تدعم النظام الصحي المتضرر جراء الحرب، حيث تسببت الحرب في تدمير مؤسسات صحية ونزوح الكوادر، ما استدعى وضع خطة للفترة 2026-2030 ترتكز على محورين رئيسيين: الاستجابة السريعة للاحتياجات الصحية وتعزيز مرونة المنظومة الصحية وقدرتها على التعافي.

وأكد دعم المنظمة الفني والتنسيقي، وسعيها إلى حشد الموارد من المجتمع الدولي لضمان التمويل المستمر، مع أهمية الشراكة لتعزيز الاستدامة.

وذكر أن الهدف من الورشة هو الخروج باستراتيجية قومية تضمن بيئة عمل آمنة للكوادر الصحية وتوفر التطعيمات والخدمات الصحية الآمنة للأمهات والأطفال.

بدوره، شكر وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، وزارة الصحة على أدائها المتميز خلال الفترة السابقة، مثمناً استجابة منظمة الصحة العالمية السريعة والشراكة الوثيقة معها. وأكد إيمان وزارة المالية بأهمية التنمية البشرية والصحة كأولوية وطنية، مع التزامه بدعم مشاريع الصحة المختلفة.

وأشار إلى الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، مع التركيز على الصحة الوقائية ودراسة التجارب العالمية في هذا المجال. وأشاد بمجهودات توفير الأدوية والمعدات الطبية، ودعا إلى توطين العلاج داخل السودان، مطالباً منظمة الصحة العالمية بالمساهمة في توفير المزيد من المعدات الطبية.

من جانبها، أعربت وزيرة الدولة بالموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، د. سليمي، عن تقديرها للورشة، مؤكدة أهمية تعافي المجتمعات بعد الحرب ودور المجتمع في دعم القطاع الصحي والمحافظة على النظام الصحي، مشددة على أن الوقاية خير من العلاج، والالتزام بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة.

سونا