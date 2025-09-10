حكومة غرب كردفان تدشن المرحلة الثانية من برنامج المنحة التركية للنازحين بالأبيض

دشن والي ولاية غرب كردفان، اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم، الثلاثاء، المرحلة الثانية من برنامج الكساء المقدم من الحكومة التركية بمركز إيواء مدرسة زاكي الدين بمدينة الأبيض، كما دشن في ذات المركز تكية منظمة حمامة السلام، وذلك بحضور لجنة أمن وحكومة الولاية.

وفي تصريح (لسونا) وصف جايد الأوضاع الإنسانية بولاية غرب كردفان بالمأساوية نتيجة ما ارتكبته مليشيا الدعم السريع من قتل ونهب وتهجير قسري، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دعماً عاجلاً في مجالات الغذاء والدواء والكساء والخدمات الطبية.

كما أعرب عن تقديره لشعب وحكومة شمال كردفان على استقبالهم ودعمهم للنازحين، وأشاد بجهود منظمة حمامة السلام في تقديم التكية للنازحين ، محيياً القوات المسلحة على انتصاراتها في محور كردفان، ومؤكداً أن العمليات العسكرية ماضية حتى استعادة الأمن والاستقرار.

من جانبه أوضح مفوض العون الإنساني بغرب كردفان، المنا دفع الله محمد جبارة، أن محلية شيكان تستضيف أكثر من 32 ألف أسرة نازحة، فيما لا تزال نحو 40 ألف أسرة أخرى عالقة بمحليات مختلفة، بالإضافة إلى 41,645 أسرة هجرت قسراً من قراها.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية بلغت مرحلة حرجة، داعياً إلى تدخل عاجل لمعالجتها، خاصة في مجالات الغذاء والدواء والإيواء والمعينات الصحية لمواجهة أمراض الخريف.

كما توجه بالشكر للحكومة التركية على دعمهم المستمر للنازحين، إلى جانب الجهود الرسمية من مجلس السيادة ومفوضية العون الإنساني والمنظمات الوطنية والدولية.