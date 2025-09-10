سفارة السودان القاهرة وصول جوازات السفر الجديدة

يعلن قسم الجوازات والسجل المدني بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة عن وصول دفعة جديدة من الجوازات، على المواطنين أصحاب مواعيد استلام الجوازات الصادرة حتى تاريخ 2 سبتمبر 2025 مراجعة بيت السودان في حي السيدة زينب شارع المبتديان من 10 صباحاً وحتى 3 مساءً لاستلام جوازاتهم. يمكنكم الاستعلام عن “تاريخ إصدار الجواز الجديد” عبر الرابط: https://passports.gov.sd/inquiry الجوازات

سفارة جمهورية السودان | القاهرة

