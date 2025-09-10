المدير العام لقوات الشرطة يتفقد إدارة مراقبة الأجانب كرري

تفقد الفريق اول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة إدارة مراقبة الأجانب بكرري للوقوف علي سير العمل بالإدارة وكان في إستقباله الفريق شرطة حقوقي / أمير عبد المنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة/ حاتم يس مدير دائرة الجوزات والوثائق الثبوتيه ومدير مراقبة الأجانب محلية كرري من جانبه قدم اللواء شرطة/ حاتم تنويرا عن مجهودات إدارة مراقبة الوجود الأجنبي في عملية ضبط الوجود الاجنبي ذلك بالتنسيق مع شرطة ولاية الخرطوم وجهاز المخابرات العامة و حكومة ولاية الخرطوم و معتمدية اللاجئين و مناديب الجاليات خصوصا فيما يلي عمليات العودة الطوعية للوجود الأجنبي غير المقنن الفريق أمير /أكد أن لجنة أمن الولاية تولي ملف الأجانب أهمية قصوي موضحا انه تم إصدار عدد من الأوامر المنظمة في هذا الشأن المدير العام لقوات الشرطة وجه الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالتعامل مع الوجود الأجنبي غير المقنن وفق الأوامر المنظمة لهذا العمل بالإضافة لأهمية عملية مراقبة المعابر ومساعدة للشرطة المجتمعية في عمليات الحصر وضبط الوجود الأجنبي غير المقنن.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الشرطة وجه بدعم الادارة بعدد من المركبات وجميع المتطلبات الفنية واللوجستية التي تعين في عملية ضبط الوجود الاجنبي بجانب تكثيف الحملات علي المتسولين.
المكتب الصحفي للشرطة
