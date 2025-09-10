النائب العام تلتقي رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتستعرض جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة

التقت النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال أحمد اليوم مع رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير جيرج لأوبر، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة (60) لمجلس حقوق الإنسان، وبصفتها رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.

استعرضت سيادتها خلال اللقاء مجهودات أعمال اللجنة الوطنية ومطلوبات وفرص التعاون والتنسيق بين الطرفين.

وأكدت النائب العام حرص السودان على التواصل مع آليات حقوق الإنسان.

كما قدمت شرحاً تفصيلياً لما قامت به اللجنة والجهات العدلية المعنية بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون، والمساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما قدمت تلخيصاً وإحصاءات عن مجمل الدعاوى التي تم تقييدها والتي تمت إحالتها للقضاء وتم الفصل فيها.

من جانبه، رحب السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان بتعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان وتقديره لمشاركة النائب العام في أعمال المجلس، الأمر الذي يؤكد حرص السودان على التفاعل مع آليات حقوق الإنسان.

وقال إن المجلس هو آلية للحوار والنقاش الهادف لترقية وحماية حقوق الإنسان، معبراً عن تمنياته لعودة الاستقرار والسلام إلى السودان، وعبر عن تقديره لمجهودات النيابة العامة والآليات الوطنية للتحقيق.

