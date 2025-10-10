مكونات بسيطة في المنزل تذيب الدهون في الشرايين وتحافظ على قلبك سليماً

تتعدد المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل التي تساهم في تنظيف الشرايين من الدهون الضارة وتعزيز صحة القلب.

وينصح الأطباء وخبراء التغذية قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، بالحصول على الاستشارة للتأكد من ملائمته لك.

ويوضح موقع «هيلث لاين» أن هناك عدة أغذية تذيب الدهون في الشرايين، وتساعد في الحفاظ على قلبك سليماً، قد توجد داخل مطبخك وتكون متاحة بكل سهولة.

فوائد الثوم.. ضد الكوليسترول الضار

يُعتبر من أبرز الأطعمة التي تسهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين صحة الأوعية الدموية.

يُفضل تناول الثوم نيئ للحصول على أقصى استفادة من مركب الأليسين، الذي يعتقد خبراء التغذية أنه المسؤول عن هذه الفوائد.

فوائد الأفوكادو.. دهون غير مشبعة

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، ما يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، وبالتالي تحسين صحة الأوعية الدموية.

المكسرات.. فوائد اللوز والجوز

تحتوي المكسرات على أحماض دهنية أوميغا-3 والألياف، التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

أهمية الأسماك الدهنية لنظامك الغذائي

تلك الأسماك مثل السلمون والتونة، تكون غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في تقليل الالتهابات وخفض مستويات الدهون الثلاثية، ما يحسن صحة الأوعية الدموية.

أهمية تناول الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف بيتا-جلوكان، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

أهمية تناول التفاح.. ألياف صحية

التفاح غني بالألياف القابلة للذوبان «البكتين» والبوليفينولات، التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات.

التوت لمضادات الأكسدة

يحتوي التوت على مضادات أكسدة قوية، مثل الأنثوسيانين، التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الأوعية الدموية.

القرفة مهمة لصحتك

تحتوي القرفة على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم.

فوائد عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات، التي تساعد في تقليل تراكم الدهون في الشرايين وتحسين صحة القلب.

فوائد الخضراوات الورقية الداكنة

الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ، غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، التي تسهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

